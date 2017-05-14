أصيب مواطن اماراتي بإصابات بليغة في إحدى ساقيه، نتيجة هجوم سمكة قرش عليه أثناء دخوله البحر في رحلة صيد برفقة صديق له، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد شقيق المصاب، حسن البلوشي، لـ «الإمارات اليوم» أن أخاه كان قد خرج من منزله، في رحلة غوص اعتيادية برفقة صديق له، مضيفاً أنه دخل إلى البحر للغوص، فيما كانت سمكة القرش على مسافة متر ونصف المتر تقريباً منه، إلا أنه لم يلاحظ ذلك إلى أن اقتربت السمكة منه، وهجمت فجأة على ساقه اليمنى بقوة، ثم راحت تحركها يميناً ويساراً محاولة جره إلى أعماق البحر، إلا أن صديقه انتبه في اللحظة المناسبة ووجه مسدس الصيد إلى سمكة القرش، ثم رمى قطعة من البلاستيك «البوهة» باتجاهها، حتى تظل طافية فوق سطح المياه.



وسارع بعد ذلك في سحب «المصاب» إلى ظهر القارب، ثم اتصل بالإسعاف الوطني، فأرسل فريقاً إلى المرسى تولى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

