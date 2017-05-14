نشرت الدكتورة منى البرنس أستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، الفيديو الراقص الرابع لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة "إننى أوجه رسالتى الأولى للشعب المصرى بعد إعلان ترشحى للانتخابات الرئاسية ابدأوا يومكم بالرقص".

وقالت منى البرنس، للمصريين والمصريات "ابدأوا يومكم بالموسيقى والرقص، لأن حياتنا هتبقى أحلى".

يذكر أن منى البرنس نشرت 3 فيديوهات راقصة لها داخل منزلها من قبل عبر صفحتها بموقع التواصل اجتماعى "فيس بوك".

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، " لا نعلق على أى تصرفات شخصية لمنى البرنس ومازالت الجامعة تحقق معها"