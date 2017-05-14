أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي شن ليل الجمعة - السبت شمل تأثيره عددًا من الدول والمنظمات، وجاء بمستوى غير مسبوق.



قال يوروبول في بيان إن: "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقًا دوليًا معقدًا لمعرفة المذنبين".



موضحًا أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الالكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا".



وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أكد أن هناك "احتمالًا واقعيًا" بأن تحاول روسيا التدخل في الانتخابات العامة في بلاده خلال الشهر المقبل.



أضاف في مقابلة مع صحيفة "ذا تليغراف"، نشرت اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيشعر بالسعادة" إذا فاز جيرمي كوربن، زعيم حزب العمّال، في الانتخابات البريطانية، المقررة في الثامن من يونيو.



وقال جونسون، وهو من حزب المحافظين، في إشارة إلى بوتين: "نعتقد أن هذا ما فعله في أميركا، كما إنه من الواضح بشكل صارخ أن ذلك ما فعله في فرنسا (عندما جرى التسلل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون)... ومن ثم علينا الحذر".