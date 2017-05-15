عثرت شرطة منطقة الرياض على الطفلة شوق سليمان إبراهيم، التي تبلغ من العمر عامين، وذلك بعد أن كانت قد اختطفت داخل الأسواق التجارية شرق العاصمة.

ووفقا لموقع سبق قال والد الطفلة: كنت في السوق ومعي أبنائي في العاشرة من مساء أمس، ثم اختفت “شوق” في الزحام، ولعلها بحثت عنا عند البوابة الخارجية فلم تجدنا واصطحبتها امرأة، بحسب الفيديو الذي رصدته كاميرا السوق.

وفي هذا السياق، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه "في تمام الساعة الـ12 صباحاً من يوم السبت الموافق 17-8-1438 ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل ( 34 عاماً سوري الجنسية) عن فقده لابنته شوق التي تبلغ من العمر عامين أثناء تواجدها برفقة ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة الرياض واختفائها من داخل السوق.

وأشارت تسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن السوق إلى خروج الطفلة من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهولة. ولم تظهر أي دلائل تساعد في عملية البحث. ونظراً لأهمية البلاغ وخطورته، فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تحليل البلاغ وحصر الاشتباه والعمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن، وعليه فقد استنفرت إدارة التحريات والبحث الجنائي كافة طواقمها وفعلت غرفة عمليات على مدار الساعة للعمل على تحديد مكان تواجد الطفلة وضبط الجانية ومعرفة دوافع تصرفها".

كما أسفرت التحريات عن حصر الاشتباه في امرأة (سعودية 23 عاماً) ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن مصطحبة الطفلة، حيث أقرت باستدراجها واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها، مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة.

وتبين أن المرأة على علاقة بأحد الأشخاص الذي قبض عليه هـو الآخر. وجرى ضبط المتهمة وإيداعها سجن النساء بمنطقة الرياض، وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها.