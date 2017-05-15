استقبل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في مقر إقامته بحي مصر الجديدة بالقاهرة، أمس السبت، نائب رئيس مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج، ونجله "فهد"، اللذين قدما لتهنئته بحكم براءته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور "سيلفي" التقطها مبارك ونجله للزيارة، ظهر خلالها مبارك مبتسماً وبجواره نجله جمال، في مقطع هو الأول من نوعه منذ خروجه من السجن.

ونشر "الخرينج" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدداً من الصور للزيارة، وغرد قائلا: "تشرفت اليوم في لقاء فخامة الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك".

وكان مبارك ظهر في صورة قبل أيام، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ89 ويقف بجواره ابنه الأكبر علاء، ومن خلفه حفيده عمر علاء.

يذكر أن مبارك انتقل للإقامة في حي مصر الجديدة، عقب حصوله على حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، ويمارس حياته اليومية المعتادة.