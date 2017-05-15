أقدم يمني على محاولة قتل طفلته الصغيرة، بإرغامها على تناول جرعات من مادة "الأسيد"، نكاية بوالدتها التي غادرت المنزل لبيت ذويها.

وأظهرت تحقيقات الشرطة اليمنية بصنعاء، أن هذه هي المرة الثانية التي يحاول فيها الأب قتل طفلته الصغيرة، بعد أن فشل في المرة السابقة بقتلها، بعد أن أرغمها على تناول جرعات من مادة الأسيد ليتم نقلها إلى مستشفى خاص بمدينة ذمار جنوب صنعاء.

وخلال الأسبوع الماضي، أخذها والدها إلى المنزل وسقاها الأسيد مجددًا، وعند قدوم خالها لأخذها إلى والدتها التي لا تزال في بيت ذويها، كانت الطفلة في حالة إغماء، وبعد نقلها إلى المستشفى اتّضح أنها شربت مادة الأسيد من جديد، تسبب لها في حروق عميقة في الجهاز الهضمي والتصاقات داخلية، اتّضح بالتحقيق مع والدها أنه فعل ذلك نكاية بوالدتها التي ترفض العودة إلى المنزل.

وتعاني الطفلة من حروق عميقة وتهتكات كبيرة في الأمعاء والمعدة والبلعوم، لأن الأسيد لم يكن مركّزًا بل مخففًا، وإلا لاقت الطفلة حتفها فور تناوله.