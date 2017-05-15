«وأخيرا عادت المياه إلى مجاريها بينهما»
تعليق لأصدقاء النجمة أنچيلينا چولي بعد أن تصالحت مع أبيها جون فويت إثر خلاف مرير استمر طويلا، فقد لبى دعوتها لحضور حفل عشاء معها بحضور أطفالها في أحد المطاعم. ويذكر أن فويت كان قد حصل على جائزة الأوسكار عام 1979 كأفضل ممثل عن فيلم «عودة للوطن»، كما حصل أيضا على جائزة الـ «غولدن غلوب» مرتين عام 1979 عن فيلميه «عودة للوطن» و«قطار منفلت».
«ماشفتش في إنسانيتها مثيلاً»
الفنانة السورية أصالة متحدثة عن النجمة منى زكي، حيث عبرت عن إعجابها بالإطلالة الجديدة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز «موريكس دور» في دورته الـ17 لعام 2017..وشاركت أصالة صورة لمنى زكي وعلقت عليها: «ما شفت في انسانيتها مثيلا»، فنانة عشرة على عشرة وأم لأولادها في غاية الحنان وتستحق ان تكون دائما في المقدمة والصدارة.
«دور عمري»
الممثلة المصرية هنا شيحة التي تألقت في اكثر من مسلسل تلفزيوني متحدثة عن دور البطولة لمها في المسلسل الجديد «ظل الرئيس» مع الممثل ياسر جلال، ولم تفصح هنا عن طبيعة دورها في المسلسل واكتفت بقولها: سيكون مفاجأة للجمهور واتمنى ان يعجبهم. ويواصل فريق عمل المسلسل والممثلون تصوير مشاهدهم للتمكن من إنهاء العمل قبل حلول الشهر الفضيل.
المسلسل كتبه محمد إسماعيل أمين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
«كن فخوراً بنفسك»
نجمة الغناء مادونا تخاطب ابنها بالتبني ديفيد باندا – 11 سنة – خلال التقاط صورة له مع والديه الأصليين وهو يرتدي الزي الوطني لبلده ملاوي.
«نتمنى لها مستقبلاً واعداً»
لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا وهما يتحدثان عن ابنتهما هاربر ( قيثارة) بعد أن سجلاها بـ «مرحلة المشاهير» في مدرسة تتقاضى 102 جنيه استرليني عن كل ساعة في صفوفها.
«إنها جزء من المعركة الدائرة بين أميرات أغاني البوب»
تعليق لبعض الصحافيين بعد أن أعربت المغنية الأميركية ماريا كاري عن استعدادها لتحل مكان نيكول شيرزنغر في عضوية لجنة تحكيم برنامج «إكس فاكتور» التلفزيوني البريطاني هذه السنة.
«ليست هناك حرب عادلة أو مبررة منذ عام 19455»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن خلال دعوته البريطانيين للثقة بقدرته على الدفاع عن بلده بالرغم من رفضه تأييد مبدأ «الردع النووي».