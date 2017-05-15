كشفت دراسة طبية حديثة، أن حليب الأم الطبيعي يمكن استخدامه لمكافحة مرض السرطان، بعد اكتشاف العلماء عن طريق المصادفة، أنه يحتوي على مادة تقتل الخلايا السرطانية.وأسفرت التجارب التي أجريت على المرضى، الذين يعانون من سرطان المثانة بالفعل عن نتائج مذهلة، ويعتقد الباحثون أن حليب الثدي يحتوي على مركبات تساعد أيضا في علاج سرطان الأمعاء وسرطان عنق الرحم. ووفقا لموقع «ديلي ميل»، أكد الأطباء أن حليب الأم يحارب الخلايا السرطانية الخبيثة في حين يترك الخلايا السليمة دون أذى، وبالتالي ليس له أي من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

وأشارت الطبيبة السويدية التي قدمت الاكتشاف، أن حليب الأم البشرى يحتوي على بروتين تسمى ألفا ـ اكتالبومين، والذي تتحول إلى عامل لمكافحة السرطان عندما يكون في متمركز في الأمعاء. وأوضحت أن البحث كان يهدف إلى اكتشاف مضادات لنوع من الميكروبات، ووجدنا أن حليب الثدي مصدر جيد لمحاربة تلك الميكروبات، ومن خلال التجربة احتجنا إلى خلايا بشرية ونوع البكتريا، وتم اختيار الخلايا السرطانية لأسباب علمية، والدهشة كانت عند إضافة المركب من الحليب توفيت الخلايا السرطانية وكان الاكتشاف بالمصادفة البحتة.