سرعان ما يلاحظ مستخدم تطبيق واتس آب امتلاء ذاكرة الهاتف الذكي بأعداد لا حصر لها من الصور ومقاطع الفيديو، التي يتم مشاركتها عبر تطبيق التراسل الفوري الشهير، وهو ما يسبب مشكلة مع الهواتف الذكية القديمة والموديلات المزودة بذاكرة ذات سعة محدودة.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن للمستخدم إيقاف عملية التنزيل التلقائي لملفات الملتيميديا في تطبيق واتس آب في قائمة "الإعدادات" تحت بند "استخدام البيانات والذاكرة"، حيث يمكن للمستخدم هنا إيقاف التنزيل التلقائي للصور وملفات الفيديو أو السماح بها في ظل اشتراطات معينة.