هبطت مروحية قرب مطعم "ماكدونالدز" في مدينة سيدني الأسترالية السبت الماضي، مثيرة حالة من الهلع، قبل أن يفاجأ الأشخاص في المنطقة؛ بسبب إقدام الطيار على هذه الخطوة.

ووفق فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر طيار يغادر طائرته، ويتوجه نحو المطعم بعد ظهر السبت.

وبعدها بلحظات عاد الطيار حاملاً وجبة طعام، يبدو أنه طلبها من "ماكدونالدز"، وهو ما يعني أنه وجد نفسه مضطراً للهبوط بالمروحية قرب المطعم بعدما شعر بجوع شديد.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الأحد، عن شخص صودف وجوده في المنطقة، قوله: "في الواقع اعتقدت أن هناك حالة طارئة".

وقالت هيئة سلامة الطيران المدني إن ما فعله الطيار غير قانوني، فيما ذكرت السلطات المحلية أن الهبوط قانوني طالما أن لديه "تصريحاً".