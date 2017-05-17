ألقت الشرطة المصريةالقبض على شاب مصري يدعى (م-ع-م) في محطة مترو الأنفاق بعدما اشتبه ضابط تأمين محطة مترو الشهداء في مصر بسلوكه المريب وهو يرتديملابسفتاة ومتبرجاً، وبعد فحصه من قبل عناصر الشرطة النسائية وثبوت ذكورته، وكان الشاب المذكور اعتمد حيلة للتحرش بالفتيات في مترو الإنفاق وهي التنكر في زي نسائي.

وفي التفاصيل، وأثناء متابعة الخدمات الأمنية المعينة على كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء بقسم شرطة ثالث مترو الأنفاق أمس الأحد، لاحظوا جلوس فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة، ومرور عدد من القطارات دون استقلالها، وعند قدوم القطار تفحص وتنظر داخل عربيتيالسيداتدون الصعود..

فأبلغت الشرطة ضابط مباحث بالمحطة، وشاهد عبر كاميرات المراقبة الموقف ووجد فتاة في العقد الثاني من العمر ترتدي ملابس نسائيةمستخدمة أدوات التجميل بشكل مبالغ فيه، وتوجه إليها لفحصها لارتيابه في أمرها، فاصطحبها حتى وصل لمكتب الشرطة، واستعان بالشرطة النسائية لفحصها وتفتيشها ذاتيا إلا أنهن فوجئن بأنها فتاة مزيفة، وأنه شاب في زي نسائي.

وأفصحت الفتاة عن اسمها وشخصيتها الحقيقية، وتبين أنه شاب يدعى وأقر بارتدائه للملابس النسائية بقصد ركوب عربة السيدات للتحرش بهن، واعتياده لهذا التصرف بهذه الطريقة.

وفحصت الشرطة هاتفه المحمول، وعثرت على عدة صور له بأشكال وملابس مختلفة، وأمراللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافةالإجراءات القانونية، وتحرير المحضر بالواقعة، والعرض على نيابة الأحداث.