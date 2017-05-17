تداول مغردون مقطع فيديو على "تويتر" يظهر عادة من العادات_الجنوبية التي تمارس في المناسبات الكبيرة كالزواج والختان والتخرج والانتقال لبيت جديد، وتسمى المقبال أو العانية، وهي كناية عن إهداء المضيف مبلغاً من المال كمساعدة له، يُجمع من أفراد القبيلة.

وأظهر المقطع توافد إحدى القبائل على مقيم_باكستاني لمشاركته حفل زفافه، وقدم أفراد القبيلة للعريس "عانية"، أو كما ذكر في المقطع نفعة، كما جرت العادة. إلا أن المقيم الباكستاني، والذي كان باستقبال ضيوفه، رحب بهم وقال: "أنتم تاج على رؤوسنا، أما النفعة فلن آخذها".