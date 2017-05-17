استغل شاب خليجي في العشرينيات من عمره، وجود جدته خارج الدولة، للدخول إلى منزلها عبر النافذة، باستخدام أدوات حادة، وسرقة مبالغ مالية على دفعتين، وقدرها 560 ألف درهم، وعقد من الذهب بـ 40 ألف درهم.

وفي السياق استغرب القاضي من سرقة حفيد جدتَه، بقوله: «حد يسرق جدته؟ انت لازم تنحبس». وتفيد التحقيقات في هذه القضية، التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي أمس، بأن المتهم الذي يعمل بمهنة موظف، توجه للمنزل المذكور بغرض السرقة على دفعتين، إذ دخل في المرة الأولى إلى الغرفة عن طريق النافذة ولدى دخوله وفتح الخزنة وسرق منها 260 ألف درهم، وعقداً ذهبياً بـ 40 ألفاً، ثم عاد وسرق 300 ألف درهم من خزنة ثانية. وقدّم عم الشاب للقاضي تنازلاً من المجني عليها بعد إعادة المسروقات لها.