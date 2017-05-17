«لا، لست من أولئك الذين يفكرون في الانتحار»
النجم السينمائي براد پيت يفتح قلبه بشأن انفصاله عن زوجته أنچيلينا چولي، ويكشف أنه لا يستبعد الآن أن يبدأ حياة عائلية جديدة سعيدة مع امرأة أخرى.
«هذا ما يفقدني أعصابي في حقيقة الأمر»
بيلا حديد تكشف أنها غالبا ما تصاب بالأرق ليلا عندما تفكر متى سيتوقف عملها في عالم استعراض الأزياء.
«هل الدراما الرمضانية تعبر عن الواقع أم تسفهه؟»
السؤال الذي طرحه الإعلامي المصري وائل الإبراشي من خلال برنامجه «العاشرة مساء» وكان الضيوف بين مدافع عن المسلسلات كالكاتب مجدي صابر صاحب أشهر الاعمال الدرامية مثل الرجل الآخر وسلسال الدم، ومعارض وبشدة لكل تلك الاعمال مثل المحامي سمير صبري الذي أكد ان هناك أعمالا يجب محاكمة مقدميها.
«كانت علاقة جميلة انطوت على الكثير من الأوقات السعيدة والطريفة»
الممثلة الإنجليزية آبي تيتموس عند زواجها من خطيبها الممثل الأميركي لاري ويلكوم بعد أسابيع قليلة من إعلانها أنها حامل.
«كنت أعلم أنها ستكون أما مثالية بالتأكيد»
الفنان الموسيقي الايرلندي رونان كيتينغ يعلق بحرارة على احتضان زوجته لابنهما كوبر المولود حديثا.