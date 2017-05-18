توفي مراهق أميركي بعد تناوله جرعة كبيرة من الكافيين في وقت قصير، الشهر الماضي، حسبما قالت مصادر شرطية وطبية.

ولفظ دافيز ألين (16 عاما) أنفاسه الأخيرة في مدرسته بولاية ساوث كارولاينا، بعدما شرب كوبا من قهوة اللاتيه، وعبوة "ماونتين فيو" كبيرة، وأخرى من مشروب طاقة عالي الكافيين، في أقل من ساعتين.

وقال الأطباء إن سبب وفاة دافيز "خلل في ضربات القلب ناجم عن كم كبير من مادة الكافيين"، حسب غاري واتس الشرطي في منطقة ريتشلاند.



وقال في تصريحات صحفية: "سبب الوفاة لم يكن جرعة زائدة من الكافيين. لا نقول إن مجموع ما تناوله من كافايين هو السبب، بل طريقة تناوله في فترة قصيرة".

وأضاف واتس أن الضحية كان ينعم بحياة صحية، كما أثبت تشريح الجثة عدم وجود أي إشارات على اضطرابات بالقلب.

وقدر الأطباء وجود أكثر من 470 مليغراما من الكافيين، في المشروبات الثلاثة التي تناولها دافيز.