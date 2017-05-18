بما أنّ الهواتف الذكيّة باتت تشكّل جزءًا من حياتنا اليوميّة، وحتى أنّها ترافق كلّ شخص إلى فراشه، فقد وضعت تحت مجهر الخبراء الصحيين لاكتشاف أضرارها.

ورأى عدد كبير من الخبراء في مجالات الطب، الصحة العامّة وغيرها، ممّن شاركوا في دراسة جديدة أنّ الهواتف الذكية تثير الأعصاب، وتؤدّي الى الشرود وتشتت الذهن، ما قد يؤدّي الى نتائج صحيّة خطيرة.

ففي تقرير نشره مجلس السلامة الوطني في الولايات المتحدة الأميركية، تبيّن أنّ 180 حالة وفاة بحوادث سير حصلت بين 2009 و2011. وبحسب التقرير 52% من الوفيات كان سببها استخدام الهواتف. فالإدمان على إستخدام الهواتف، له نتائج عدّةـ وقد يودي بحياة الشخص ومن يكون الى جانبه.

أمّا عن تأثير الهواتف على النوم، فقد خلصت دراسة نشرتها صحيفة "بلوز وان" إلى أنّ الإستخدام المفرط للشاشة المضيئة يؤدي الى مشاكل في نوعية النوم، الأمر الذي يعدّ أساسيًا لصحّة عقلية وجسدية.

من جهته، قال الدكتور غريغوري ماركوس، وهو مدير عيادة أبحاث في جامعة كاليفورنيا، إنّ النوم القليل ليس مرتبطًا فقط بقلّة التركيز ، بل هو خطر يتسبب بأمراض عدة.

ورأى أطباء أنّ قلّة النوم تؤدّي الى أمراض قلبية، كآبة، داء السكري، السمنة وحتى الى الوفاة المبكرة.