تصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقا على الألعاب الإلكترونية، فيما احتلت المركز الـ19 عالميا، بحسب تقرير حديث لشركة الألعاب الإلكترونية "نيوزو".

واحتلت الصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، حيث أشار التقرير إلى أن الصينيين ينفقون أكثر من 27.5 مليار دولار على الألعاب حتى نهاية العام 2017، لافتا إلى أن عدد الصينيين المتصلين بالإنترنت يبلغ 801 مليون صيني من إجمالي عدد السكان البالغ 1.388 مليار نسمة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بنفقات بلغت أكثر من 25 مليار دولار على الألعاب الإلكترونية، حيث يتصل بالإنترنت 261 مليون أمريكي من بين إجمالي عدد السكان البالغ 326.5 مليون نسمة.



وتبين الإحصائيات أن شركات الألعاب الإلكترونية تربح من كل أمريكي 76.7 دولار في المتوسط، مقابل 19.8 دولار من كل صيني.

وأوضحت شركة "نيوزو" أن تقريرها لترتيب أكثر 100 دولة إنفاقا على الألعاب جاء معتمدا على أبحاث أجريت على سلوك المستهلكين وتحويلات الأموال وطلبات الشراء والتقارير الربع سنوية التي تعلنها الشركات العاملة في هذا المجال، ولفتت إلى أن هذه المبالغ لا تشمل عوائد بيع أجهزة الألعاب نفسها أو الضرائب أو الرهانات التي تجري على شبكة الانترنت.

وجاءت اليابان في المركز الثالث (12.5 مليار دولار)، ثم ألمانيا (4.4 مليار دولار)، بريطانيا (4.2 مليار دولار)، كوريا الجنوبية (4.19 مليار دولار)، فرنسا (3 مليارات دولار)، كندا (1.947 مليار دولار)، إسبانيا (1.913 مليار دولار)، ثم إيطاليا في المركز العاشر (1.874 مليار دولار)، وروسيا في المركز 11 (1.485 مليار دولار).

واحتلت السعودية المركز 19 عالميا (647.424 مليون دولار)، وجاءت تركيا في المركز 18 (773.9 مليون دولار).



أما إيران فجاءت في المركز 24 (432 مليون دولار)، والإمارات العربية المتحدة في المركز 35 (281.6 مليون دولار).

وحلت مصر في المركز الـ42 (192.6 مليون دولار)، وقطر في المركز 52 (130.9 مليون دولار)، ثم إسرائيل (123.6 مليون دولار)، تليها الكويت (119.12 مليون دولار).

واحتلت الجزائر المركز 57 (102.3 مليون دولار)، والمغرب 59 (83.5 مليون دولار)، وسلطنة عمان 61 (81 مليون دولار)، ثم العراق (77.7 مليون دولار).

وجاءت سوريا في المركز 70 (53.26 مليون دولار)، ولبنان 72 (50 مليون دولار)، والأردن 80 (34 مليونا)، ثم البحرين (33 مليونا).

وشغلت تونس المركز 88 (29.5 مليون دولار)، تليها اليمن (28.67 مليون دولار)، بينما جاءت فلسطين في المركز 95 (24.63 مليون دولار)، وأخيرا السودان في المركز 100 حيث تنفق أكثر من 18 مليون دولار على الألعاب الإلكترونية.