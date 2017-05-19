قال باحثون أميركيون إن احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافين منه انخفض بدرجة كبيرة بين متعافين تناولوا 57 غراماً على الأقل من المكسرات أسبوعيا، أي حوالي 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاشو.

وما توصل إليه الدكتور تميدايو فاديلو بمعهد دانا-فاربر للسرطان في بوسطن وزملاؤه هو أحدث نتيجة تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات.

وحلل الباحثون استبيانا حول نظام غذائي مستمد من تجربة سريرية شملت 826 مصابا بالمرحلة الثالثة لسرطان القولون والتي ينتشر فيها السرطان إلى العقد اللمفاوية القريبة فقط دون باقي أجزاء الجسد.

وخضع جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة لجراحات وعلاج كيمياوي.

والمرضى الذين ذكروا أنهم تناولوا 57 غراما على الأقل أسبوعيا من المكسرات، ونسبتهم حوالي 19% من المشاركين في الدراسة، تراجع احتمال عودة المرض إليهم بنسبة 42% وقل احتمال وفاتهم بالمرض بنسبة 57% مقارنة بالمرضى الذين لم يتناول المكسرات.

وقال فاديلو، الذي نشرت نتائج دراسته قبل الاجتماع القادم للجمعية الأميركية لعلم الأورام المقرر مطلع الشهر المقبل في شيكاغو، إن الفائدة الصحية تنطبق فقط على المكسرات وليس الفول السوداني أو زبدته.

وأضاف أن سبب ذلك ربما يرجع إلى أن #الفول_السوداني من البقوليات التي لها تركيبة أيضية مختلفة عن المكسرات الشجرية.