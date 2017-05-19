تحوّلت غرفة عمليات في مستشفىً بمقاطعة “خنان” وسط الصين، الى ساحة قتال، بين جرّاح وممرضة.



ويظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الطبيب وهو يتجادل مع الممرضة، ثم خلع قفازاته من يديه وألقاهما على وجه الممرضة، بعد ثوانٍ من إجراء عملية جراحية لمريض ومغادرته غرفة العمليات.



بعد ذلك قامت الممرضة بتوجيه صفعة للجرّاح، قابَلَهَا بعدة لكمات قوية أسقطتها أرضاً، في مشهدٍ نادر الحدوث داخل غرف العمليات.

وتدخل الاطباء والممرضون في المستشفى لفضّ الشجار بين الجرّاح والممرضة.



وقال شهود في المستشفى ان الجراح اتهم الممرضة بانتهاك البروتوكول خلال العملية، ما ادى لاندلاع الشجار بينهما. وانتشر مقطع الفيديو بشكلٍ كبير على مواقع التواصل، وشاهده حتى اللحظة أكثر من 4 ملايين شخص بحسب ترجمة المرصد.