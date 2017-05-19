ستشهد قارة أفريقيا بناء أعلى برج فيها بارتفاع 250 متراً، من قبل كونسورتيوم شركات صينية-مغربية سينفذ التصميم الذي وضعه المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوز كاستانيس والمغربي حكيم بنجلون.

وذكرت الصحف المغربية أن البرج سيتكون من 65 طابقاً وسيجرى إنشاؤه بوادي نهر أبو رقراق الذي يفصل بين مدينة الرباط وجارتها سلا، حيث يتم تطوير الجزء الأكثر حداثة من العاصمة.

ويضم الكونسورتيوم الذي سيشيد البرج ائتلاف مجموعة (تي جي سي سي) المغربية ومجموعة (سي آر سي سي) الحكومية الصينية، والذي فاز بالمناقصة على حساب سبع شركات أخرى.

وتحوي منطقة وادي أبو رقراق أيضاً مسرح الرباط الكبير الذي بدأت معالمه في الظهور والذي وضعت تصميمه المهندسة البريطانية العراقية زها حديد، فضلاً عن متحف العلوم الطبيعية وهو الأول من نوعه في المغرب.