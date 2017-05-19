«شيء لا يصدق.. جنوب أفريقيا رائعة بحق»
المغني جاستن بيبر بعد ان تخطى الصفوف في الصعود إلى التلفريك من أجل التمتع برؤية بانورامية من الجو لمدينة كيب تاون، وذلك خلال جولته السياحية في القارة الإفريقية.
«إنها تراقبني باستمرار»
نجم الغناء البريطاني ليام بين وهو يشير إلى وشم العين الموجود على ساعده، ويؤكد لمعجبيه أنه عين حبيبته شيريل، كما لم ينكر ليام أيضا أنه يقوم بدور الأب على أكمل وجه في رعاية طفله بير.
«لا تستسلمن ولا تتخلين عن أهدافكن أبدا»
تشيلسي كلينتون تستخدم نفس كلمات أمها هيلاري في تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة من أجل المحافظة على رشاقتهن والتمتع بصحة سليمة.
«استمتعت بأداء دوري في الجماعة 2»
الممثلة المصرية صابرين التي تصور حاليا مشاهدها الأخيرة في مسلسل «الجماعة 2». وتجسد صابرين في المسلسل شخصية زينب الغزالي، التي كان لها دور كبير في تأسيس جماعة الإخوان في فترة الستينيات. المسلسل يشارك في بطولته أحمد عزمي، نضال الشافعي، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم، من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.
«لن أحضر جلسة محاكمتي المقبلة»
الإعلامي الشهير بيل كوسبي يكشف أنه لن يدلي بشهادته في القضية المتهم فيها بالتحرش الشهر المقبل، وذلك حتى لا يفسد أثناء رده على الأسئلة دفاع المحامي عنه.
«وأخيرا عادت إليه»
تعليق للصحافة بعد أن تجددت العلاقة بين سارة، دوقة يورك، وعشيقها السابق الأميركي ستيف وايت، الذي كانت قد تجسست عليه بعد أن تزوج من امرأة أخرى وحطم قلبها.
«اسمحوا للمهاجرين بالدخول أو ادفعوا الثمن»
مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تحذر بريطانيا بأنها ستواجه الكثير من المشاكل إذا ما وضع الاتحاد الأوروبي سقفا لعدد استقبال المهاجرين بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد.