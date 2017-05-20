أدخل مطار بالقرب من الحدود بين ولايتي أوهايو وكنتاكي خدمة جديدة للمسافرين، عبر استخدام خيول صغيرة لتخفيف الضغط النفسي عن المسافرين الذين يعانون من التوتر بسبب السفر.

يستخدم مطار سينسيناتي في شمال ولاية كنتاكي الأمريكية، مجموعة من الخيول الصغيرة من مزرعة أوفين سيفين أوكس مرتين في الشهر للقاء الركاب.

وقالت صاحبة المزرعة، ليزا مود التي تمتلك 34 حصاناً صغيراً، بأن خيولها أحدثت فرقاً كبيراً لدى المسافرين في المطار. وذكر العديد من الركاب بأنهم شعروا بالتحسن وصعدوا إلى متن طائراتهم بهدوء بعدما تعاملوا مع الخيول.

وقال مسؤولو المطار بأنهم كانوا يفكرون ببرنامج للعلاج بمداعبة الكلاب، تيمناً بالعديد من المطارات الأمريكية الأخرى، قبل أن تتقدم مود باقتراح استخدام خيولها لتخفيف الضغط عن المسافرين.

وأشاد مسؤول مطار سينسيناتي ويندي أورلاندو بنجاح برنامج العلاج بالخيول، وقال بأن الخيول الصغيرة نجحت في تخفيف مستويات القلق لدى المسافرين، ورسم الابتسامة على وجوههم، بحسب ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني.