«إنه في حالة انتظار وتشوق»
صديق جورج كلوني يؤكد أن هذا النجم السينمائي، البالغ من العمر 56 عاما، يعيش في هذه المرحلة فترة ترقب مشوبة بقلق محبب بانتظار أن يصبح أبا لتوأم من زوجته أمل التي كان قد تزوجها في 2014.
«نستطيع شراء رونالدو»
بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا ان فريقه يمتلك قوة اقتصادية تجعله الأغنى في العالم، حيث يستطيع ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد.
ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تصريحات لأوسيليو خلال إحدى الندوات بجامعة في ميلان، وقال فيها: «الإدارة الصينية الجديدة تستطيع بكل بساطة التوقيع مع أشهر اللاعبين في العالم، مثل كريستيانو رونالدو، لكن الحقيقة أننا لن نتمكن من ذلك بسبب سياسة اللعب النظيف، لكننا نستطيع بناء فريق جديد، وأن نصحح أخطاء الموسم الجاري».
«كسبان والباب المفتوح في ألبوم واحد»
الفنان التونسي صابر الرباعي بعد ان ضم أغنيتيه الجديدتين «كسبان» و«الباب مفتوح»، إلى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في يوليو المقبل، موضحا انه شعر بعدم التنوع بين أغاني الالبوم بشكل كاف ولافت، فقرر ضم الأغنيتين الى الألبوم ليحقق هذا التنوع المتناغم.
«السوشيال ميديا صاحبة فضل عليّ»
الفنانة المصرية فيفي عبده في تصريح خاص لموقع الفن قائلة انها منذ فترة غائبة عن تقديم اي عمل درامي في رمضان غير ان السوشيال ميديا عوضتها هذا الغياب بتواصلها المستمر مع جمهورها من خلال هذه الوسيلة، ما جعلها لا تشعر بافتقادهم لمجرد البعد عن الدراما، مبدية إعجابها بوسائل التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة.
«لا، لن أخضع لمبضع الجراح أبداً»
الممثلة الأميركية كاتي هولمز، التي كانت مرة زوجة للنجم توم كروز، تؤكد أنها لن تستسلم لضغوط هوليوود لإجراء جراحة تجميلية مع اقترابها من عيد ميلادها الأربعين.
«في حقيقة الأمر لم أستمتع بحفل الزواج في ذلك الوقت»
عارضة الأزياء كاتي برايس تعترف بأن حفل زواجها من زوجها السابق بيتر أندر، الذي ت كلف مليون جنيه إسترليني، لم يكن ممتعا لأنه أصبح في نهاية الأمر مجلسا للقيل والقال. ومن المعروف أن برايس تزوجت أكثر من مرة بعد ذلك.