رروى رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، في مقطع فيديو، قصة حدثت له في بداية حياته أسفرت عن تمكنه من ربح "هللة واحدة".

وقال إن القصة وقعت في فترة كان يعمل بها حمالاً، وكانت الحمولة الواحدة بنصف قرش (الريال 22 قرشاً)، فكان يحتاج إلى 44 حمولة ليحقق ريالاً واحداً.

وأضاف أنه كان في إحدى المرات يحمل حمولة لأحد الأعيان، وكانت تشتمل على لحوم، فنزلت قطرات من الدم على ثوبه الوحيد الذي لا يملك غيره، فخيّره صاحب الحمولة بين أن يغسل له ثوبه وبين أن يعطيه "هللة واحدة"، ففضل الهللة التي كانت تعد بالنسبة إليه ربحاً كبيراً.