توفي شاب من منطقة جازان لحظة خروجه من المستشفى، الذي كان يرقد فيه عدة أيام بعد تعرضه لحادث مروري أصيب على إثره بكسور في قدمه وكدمات في صدره؛ حيث لفظ الشاب “أحمد البيشي” أنفاسه الأخيرة في موقف سيارات المستشفى.

وأوضح أحد مرافقي الشاب ويدعى عبدالله الحازمي أن صديقه “البيشي” توفي أثناء خروجه من المستشفى الذي ظل يتلقى العلاج فيه 4 أيام؛ بسبب تعرضه لحادث مروري، موضحاً أنه مع تحرك السيارة التي تقله من موقف سيارات المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولفت إلى أن الفقيد كان متأثراً جداً أثناء خروجه؛ لرغبته الشديدة في لقاء والدته القعيدة وزيارتها، مضيفاً أنه كان يتجهز لإتمام زواجه وحصوله على وظيفة يرغبها قبل وقوع الحادثة بفترة قصيرة، حسب “تواصل”.