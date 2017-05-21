يُقال: " من لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه "، وكما أنّه للبعض أذنً موسيقية فآخرون يمتلكون حساً موسيقياً متكاملاً ، كما هو الحال مع الفتاة في مقطع الفيديو التالي الذي حاز على أكثر من أربعة ملايين مشاهدة خلال بضعة أيام منذ نشره .

الفيديو المنشور عبر قناة " Ethan Than " اليوتيوبية ، تظهر فيه ابنة أخيه وهي تستمع إلى أغنية " Uptown Funk" لكلاً من مارك روبنسون وبرونو مارس وتتراقص على إيقاع تلك الموسيقى بتناغمٍ تام في مقعد السيارة وابتسامة تكسو ثغرها، فبدت بحماسة شديدة جعلتها تتمايل على وقع النغمات وإذا أصبح الإيقاع أقوى قامت برفع إحدى يديها في الهواء.