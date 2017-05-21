

قبل أيام، أعلنت شركة غوغل الأميركية عن وصول عدد مستخدمي صور غوغل Google Photos إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وتوفر الخدمة العديد من المزايا القوية التي تجعل منها المكان الأفضل للاحتفاظ بالصور والفيديوهات وتنظيمها بطريقة ذكية.

وإن كنت لغاية الآن لا تعتمد على صور غوغل كوسيلة للاحتفاظ بالصور، فإليك 6 أسباب تدفعك لاستخدام صور غوغل.

سعة تخزين مجانية وغير محدودة

تتيح لك الخدمة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو بسعة تخزين غير محدودة، وبجودة عالية وبالمجان، وبالتالي فإن الخدمة تناسب الأشخاص الذين يرغبون بتوفير مساحة تخزينية على أجهزتهم عبر رفع كافة الصور المخزنة على الذاكرة الداخلية.

سهولة الوصول

من خلال خدمة صور غوغل سيكون بوسعك الوصول إلى صورك بسهولة تامة من خلال بريد Gmail الخاص بك من أي مكان في العالم ومن أي جهاز.

فالخدمة متوفرة عبر الويب، وكذلك عبر تطبيق على الهواتف الذكية لنظامي أندرويد وآي أو إس.

أدوات تعديل متقدمة

توفر خدمة صور غوغل مجموعة من الأدوات المتقدمة لتحسين الصور، مثل ضبط الإضاءة، والتباين، والألوان إلى جانب مجموعة مبتكرة من الفلاتر التي تجعل صورك تبدو نابضة بالحياة، وتوفر الخدمة عدة أدوات أساسية لتحرير الصور مثل القص والتدوير وغيرها.

خيارات مشاركة ذكية وفعالة

توفر خدمة صور غوغل آليات فعالة لمشاركة الصور مع الأصدقاء والآخرين، مثل إنشاء الألبومات المشتركة أو مشاركة الصور مع أي بريد إلكتروني أو رقم هاتفي أو جهة اتصال من داخل التطبيق مباشرة.

كما توفر الخدمة عدة مزايا ذكية لمشاركة الصور من بينها ميزة المشاركة المقترحة Suggested Sharing، والتي تذكر المستخدم بمشاركة الصور التي تجمعه مع الأصدقاء، وذلك من خلال اقتراح جهات المشاركة وفقاً للأشخاص الظاهرين في الصورة.

خيارات تنظيم ذكية

إن كنت تمتلك مجموعة ضخمة من الصور التي تحتفظ بها على جهازك وتجد صعوبة في تنظيمها، فخدمة صور غوغل قد تساعدك على ذلك.

حيث توفر الخدمة مجموعة من الخيارات لتنظيم الصور بطريقة ذكية، من بينها إمكانية البحث عن صورك حسب الأشخاص، والأماكن، والأشياء الموجودة فيها.

كما تتيح الخدمة إنشاء ألبوم صور جديد تلقائياً يتضمن أفضل اللقطات بعد مشاركتك في رحلة، مع منح الأصدقاء المشاركين في الرحلة القدرة على إضافة صورهم إلى الألبوم.

مزايا إضافية

توفر خدمة صور غوغل مجموعة من المزايا الإضافية، لإضفاء الحيوية على صورك، من بينها القدرة على إنشاء الأفلام والصور المجمعة Collage وكذلك الصور المتحركة وصور البانوراما.