طلب مواطن قال إنه سعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تزويجه ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة الرياض اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".



وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لمواطن سعودي يدعى بدر بن فهد بن عبد الله الرويثي، يطلب فيه يد ابنة ترامب، إيفانكا من أجل الزواج منها.

ويبدو أن الرجل لا يدرك أن إيفانكا ترامب ابنه الرئيس الأميركي ومستشارته متزوجة ولديها أبناء.