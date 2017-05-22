أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل؛ اليوم السبت، أن فريق الحماية توصّل إلى السيدة التي ظهرت في مقطع "امرأة تحرق قلب طفلة"، ويجري اتخاذ اللازم.

وأضاف أبا الخيل: "تمّ تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها".

وقبل 9 أيام دعا أبا الخيل مَن تتوافر لديه معلومات عن السيدة التي ظهرت بالفيديو لتزويدهم بالمعلومات، وكان مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر شبكات_التواصل_الاجتماعي تحت وسم امرأة تحرق قلبطفلة، سؤال السيدة للطفلة سكينة عن حالة والدتها الصحية، ثم بدأت باستفزازها والتشمت بها حتى انفجرت الطفلة باكية.

وكان عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي قد طالبوا بسرعة القبض على هذه السيدة ومحاسبتها، مستغربين هذا التصرف الذي تجرد من الإنسانية.