وثق مواطن سعودي من خلال مقطع فيديو صوره ونشره على موقع “إنستغرام”، حكاية رجلٍ اشترى مجموعة من المقتنيات في سوق الزل بمدينة الرياض، من بينها صندوق عثر بداخله على مبلغ قدره 50 ألف ريال .

وأوضح المواطن خلال مقطع الفيديو أن الرجل حاول العثور على صاحب المبلغ لكنه لم يجده، فذهب إلى أحد الشيوخ ليسأله عما يصنعه به، فطلب منه أن يحتفظ بالمبلغ لمدة عام، وإذا لم يظهر صاحبه خلال تلك المدة، يحق له التصرف فيه.

وأظهر الفيديو المنشور الرجل وهو يجري مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية يروي فيها قصة الصندوق، ويرجح أن يكون الغرض من ظهوره الإعلامي هو التوصل لصاحب الصندوق.