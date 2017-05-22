حصد طلاب وطالبات سعوديون أربع جوائز كبرى وثلاث جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF 2017 في الولايات المتحدة.

وقد فاز الطلاب بهذه الجوائز نظير الابتكارات والأبحاث التي قدموها في المسابقة التي أُقيمت في لوس أنجلس خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 13 و الـ 20 من أيار/مايو 2017.

وهنأ وزير التعليم السعودي أحمد العيسى الفائزين عبر تويتر لفوزهم في المعرض الدولي:

تنمية رأس المال البشري

وأعرب الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، عن فخره وفخر المؤسسة بإنجاز الطلاب في المعرض الذي يشارك فيه نحو 1800 مشارك.

وأكد أن هذا الإنجاز الوطني لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم للملك سلمان بن عبدالعزيز للموهوبين الطلاب، وتوجيهاته بضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري في المملكة.