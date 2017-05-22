هل جربت أن تسير في الشارع يوما ما فتجد شخصا مجهولا يقترب منك ويضع يده على كتفك ويلتقط معك فيديو وسيلفي دون أن يخبرك لماذا؟ أو يكون هناك سابق معرفة بينكما؟ هل سيكون رد فعلك مماثلا لرد فعل هؤلاء المصريين لو واجهت هذا الموقف؟

الشاب المصري عمر فشار أنتج مقطع فيديو يتضمن عدة مشاهد له وهو يسير في الشارع، حيث يقوم بالدخول المفاجئ على أي شخص آخر يسير في الشارع ويلتقط معه سيلفي وفيديو دون سابق إنذار أو إبلاغه بسبب ذلك ودون أن تكون معرفة بينهما.

ويروي عمر تجربته لـ العربية.نت قائلا إنه كان يهدف للدعابة والمرح ومعرفة رد فعل الناس إزاء تصرف وموقف غريب يمكن أن يواجهوه، وفور أن طرأت الفكرة على ذهنه قرر القيام بها.

ويضيف أنه نزل لأحد الشوارع في مسقط رأسه بمدينة طنطا وبدأ في إنتاج الفيديو، فلاقى اعتراضات كثيرة من البعض الذين استغربوا الموقف وأبدوا اندهاشهم منه دون أن يردوا بأي كلمات سب أو ما شابهها، معبرين فقط عن رفضهم للموقف بطريقة راقية ومهذبة، فيما وافق البعض الآخر واستسلم للتصوير والسيلفي دون نقاش أو اعتراض.

عمر يقول إنه لاحظ أن من وافقوا كانوا يدركون دون أن يخبرهم بذلك أن الفيديو للدعابة والمرح ولم يسألوا عن ماذا سيفعل بالفيديو، وهل سينشره أم لا، مؤكدا أن جميع من قابلهم لا يعرفونه ما عدا عامل النظافة الذي يعرفه من قبل، واعتقد العامل أن تصويره سيجلب له العقاب من رؤسائه.

عمر طالب بالأكاديمية البحرية، ويهوي إنتاج مثل هذه المقاطع من الفيديوهات الخفيفة والكوميدية، وله قناة على يوتيوب ينشر فيها أعماله التي تلقى رواجا كثيرا ومشاهدة أكبر.