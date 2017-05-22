لا يعلم الكثيرون أن أجود أنواع الأسماك من السبريم والسيباس في العالم يستزرع هنا في دبي، التي تغطي السوق المحلي بأسماكها عبر شركة "FISH FARM" الكائنة في جبل علي ودبا الفجيرة. ويقارن القائمون على الشركة جودة منتجهم من الأسماك المستزرعة بعلامة السيارات الفاخرة "رولز رويس"، حسب ما يشرح بدر محمد عبيد بن مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة.

يقول بن مبارك: نستطيع معرفة كل شيء في الحوض؛ عدد الأسماك، الأوزان، الأحجام، وفي أي وقت نستطيع أن نختار ما نشاء من الأسماك التي اكتمل نموّها، وننقلها إلى حوض الحصاد"؛ ويضيف: "بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، تم تأسيس شركة FISH FARM في العام 2013 في جبل علي، وهي شركة استزراع سمكية استثنائية، والوحيدة في الدولة، التي تمتلك هذا النوع من الاستزراع في البحر والبر".

خارج الصندوق

ويقول بن مبارك: رؤية قيادتنا الرشيدة تشكل لنا حافزاً كبيراً، فهي التي تجعلنا نفكر دائماً خارج الصندوق، وبعد 4 سنوات من العمل في جبل علي، سيتم البيع من مزارعنا هناك بعد شهر.

ويؤكد أن الأجواء الحارة لم تقف عائقاً أمام استزراع أسماك البيئة الباردة من السبريم والسيباس، في دبي ودبا الفجيرة، فقد استطاعت الشركة توفير بيئة مثالية لهذه الأنواع الأوروبية.

فروع الشركة



ويقول إن الشركة لها فروع في دبا الفجيرة، وجبل علي، وأم القيوين، وفي الفجيرة ننتج ما يعادل 2000 طن سنوياً من السبريم، وهو النوع الوحيد الموجود في الدولة حالياً. أما يرقات هذا النوع من الأسماك فموجودة في أم القيوين، وعندما يتم تفقيصها، وتصل إلى 20 جراماً تنقل إلى مزارع الفجيرة حتى اكتمال نموها.

ويوضح بن مبارك أن FISH FARM في دبا الفجيرة تتكون من 3 مزارع؛ كل مزرعة فيها 20 حوضاً، الحوض الواحد فيه تقريباً 80 ألف سمكة، أي يعادل 35.000 كيلو غرام، وبين كل حوض وآخر مسافة كافية، حتى لا تنتقل أي عدوى، بين الأحواض، وإذا حدث أي تلوث فبالإمكان نقل الحوض من مكان إلى آخر.

مزارع جبل علي



ويقول بن مبارك: مشروعنا في جبل علي فمختلف كلياً؛ فهي المزرعة الوحيدة في العالم، والأولى في العالم العربي التي تستطيع إيجاد أي مناخ؛ لأي نوع من الأسماك. وهو مبنى مغلق ومكيف بالكامل، وفيه "نظام خاص" حصلنا عليه من الدنمارك حصرياً للشركة يتحكم بجميع عوامل الطبيعة التي تحتاج إليها السمكة؛ البرودة، الضوء، الملوحة، المد والجزر، الأوكسجين، وسرعة التيار، كل ذلك نستطيع التحكم فيه وفي كل حوض؛ كأن السمكة تعيش في النرويج أو اسكتلندا أو المالديف.

وتتكون مزرعة جبل علي من 5 محطات، كل محطة تحوي تقريباً 8 أحواض، وإنتاجنا فيها يصل إلى ما يقارب 500 طن. وفي كل حوض توجد كاميرات مراقبة تنقل لنا مباشرة حال الأسماك، وهذا نظام غير موجود في أي مكان في العالم.