نفذت وزارة الداخلية السعودية بمحافظة الطائف حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة المواطنين؛ لإقدامه على قتل آخر برجمه بالحجارة على رأسه؛ بسبب خلاف بينهما.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني -ويدعى “سعيد بن راشد بن عويض العضياني الحارثي”- بتهمة قتل المواطن “محمد بن مبارك بن محمد الكريعي الحارثي”، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.



وأبانت أنه تمت إحالة الجاني للمحكمة العامة حيث صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأجيل تنفيذ القصاص حتى بلغ القصار من الورثة سن التكليف، حيث اتفقوا مع بقية الورثة على استيفاء القصاص من الجاني.



وأضافت أنه تم تأييد قرار الورثة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم الأحد بالطائف بمنطقة مكة المكرمة.