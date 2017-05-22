توفي طفل بعد أن صارع الموت لمدة 72 ثانية داخل حوض سباحة مخصص للأطفال، قبل أن ينتبه الموظفين إلى أن جسده يطفو على سطح الماء بعد انقطاع التنفس، ليسرعوا لانقاذه .

ونشر موقع "ميرور" فيديو يظهر فيه طفل صغير داخل حمام سباحة مخصص للأطفال وقد تركه الموظفون بمفرده، حيث انقلب الطفل رأساً على عقب وظل يصارع الموت لمدة 72 ثانية، وقد أظهر الفيديو اللحظات الصعبة التي تعرض لها الطفل الصغير وهو يصارع الموت ويركل بساقيه.

وفي النهاية أدرك الموظفون أن الطفل يواجه أزمة عندما شاهدوا جسده يطفو على سطح الماء ليقوموا مسرعين بسحبه في محاولة فاشلة لانعاشه.

وقع الحادث في مركز "ليو باوبي" للسباحة في مدينة "تشاويوان" شرق الصين، وقد واجه المسؤولون عن المركز تهمة الإهمال حيث تجري السلطات التحقيقات في الواقعة.