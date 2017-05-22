أمرت رابطة الملاكمة العالمية بإعادة المباراة على لقب وزن المتوسط، التي جمعت، السبت، بين الياباني ريوتا موراتا، والفرنسي حسن ندام في طوكيو، بعد قرار مفاجئ ومثير للجدل من القضاة باعتبار الملاكم الفرنسي فائزا.

ولجأ ندام المولود في الكاميرون لزاوية الحلبة في الجولة الرابعة بعد لكمة قوية من موراتا، وبدا أنه يعاني خلال باقي النزال.

ورغم ذلك منح اثنان من القضاة الثلاثة الفوز للملاكم الفرنسي (33 عاما)، ليحقق فوزه رقم 36.

وقال رئيس الرابطة، غيلبرت جيسوس مندوزا، في بيان بعد المباراة: "بعد مراجعة المباراة بكل اهتمام فإنني أعتبر موراتا فائزا بنتيجة 117-110".

وأضاف البيان: "أولا وقبل كل شيء دعوني أقدم اعتذاري لريوتا موراتا وللمروجين ولكل مشجعي الملاكمة في اليابان".

وأوضح جيسوس مندوزا: "لا توجد كلمات يمكن أن تصلح هذا الخطأ.. سأطلب من لجنة المسابقات إصدار أمر بإعادة المباراة".

وتابع: "أشعر بخيبة أمل بسبب ما أثير من جدال فيما يتعلق بنتيجة المباراة. هدفي أن تكون القرارات واضحة وإثبات الشفافية لكل مشجعي ومحبي الملاكمة".

وكانت هذه أول هزيمة لموراتا (31 عاما) كملاكم محترف بعد 12 مباراة متتالية.