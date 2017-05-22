أطلق مغرّدون سعوديون حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين قبل بداية شهر رمضان، بوسم تحت عنوان "#ارميها_قبل_رمضان".



ودعا السعوديون إلى رمي علبة السجائر والتوقّف عن​ التدخين، قبل حوالي أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك للعام 2017، معرّفين بالأضرار الناتجة عن التدخين.



وكتبت شموخ بندر "علاقتك بالدخان أسوأ علاقة، يسرق مالك، يحرق جسدك، يضعف قلبك، يجعل منك رائحة كريهة، يقتل من عمرك... أي علاقةٍ هذه؟".



وقالت نور "عندك اختياران: الاختيار الذكي: ترمي السيجارة، والاختيار الغبي: ترمي بعمرك للقبر".



وقال محمد المالكي "والله أنت قدّها وتقدر، بس شويه عزيمه وأبشر بالخير".



وكتب مغرد آخر "قال الرسول: (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه)... اترك الدخان أو المعسل أو النشوق قبل رمضان علشان تدخل رمضان وانت مرتاح".



وقال آخر "ستقبل رمضان بعزيمة صادقة بأن يكون رمضان هذه السنة بدون تدخين، من الآن حاول أن تبتعد عن كل ما يوصلك إلى شربه".