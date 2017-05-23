ما زال فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف الذي ارتدته لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي يشعل مواقع التواصل.

فقد فجرت المصممة الإماراتية منى المنصوري أخيراً مفاجأة جديدة بشأنه. ونشرت عبر حسابها على «فايسبوك» فيديو تشير فيه إلى أن تصميم الفستان سُرق منها.

كما كتبت تعليقاً على ذلك: «الوزيرة الإسرائيلية لوزارة الثقافة ماري راجيف والمصمم الإسرائيلي أفياد هيرمان سرقا فكرة تصميمي فستان السلام والقدس والذي صممته قبل تسعة أعوام وعرض في بيروت في فندق فنيسيا وارتدته الفنانة رغدة وعرض على أغنية القدس لنا والغضب الساطع آت».

وتابعت أنها فوجئت بسيل من الاتصالات والمكالمات تشير إلى أن فكرة فستانها وتصميمها ترتديه وزيرة إسرائيلية في مهرجان كان للسينما.