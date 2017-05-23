إذا كنت من الأشخاص الذين يحفظون البيض في المكان المخصّص له عند باب الثلاجة، توقفي عن ذلك!

فقد أشارت دراسة حديثة إلى أنّ فتح الباب وإغلاقه مرات عدّة خلال النهار يسبب تغيّر درجة حرارة البيض باستمرار ويصيب قشرته بصدمة حرارية ويؤدي إلى إضعافها، ما يجعلها سهلة الاختراق من قبل البكتيريا الضارة.

لذا، تنصحك الدارسة بحفظ علب البيض في مكان ما في وسط الثلاجة حيث يجب أن تراوح درجة الحرارة بين 7 و10 مئوية.

أمّا إذا كنت تخافين من أن تنتقل إليك عدوى السالمونيلا بسبب البيض، فتدعوك نشرة "جورنال أف فود بروتكشن" العالمية إلى أن تحرصي على غسله قبل استخدامه. كما تنصحك إدارة الأطعمة والمشروبات الأميركية FDA إلى عدم تركه خارج الثلاجة لمدة تزيد على ساعتين.