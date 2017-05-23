في مشهد لن يتكرر كثيراً ،ولكن من شده الهول وما يعاني منه هؤلاء الناس في مياه المحيطات بحثاً عن العيش الرغيد، تأثر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذرف الدموع من المعاناة التي روتها المغربية "ماما" نوال الصوفي التي تفرّدت وساهمت في إنقاذ آلاف اللاجئين السوريين القادمين بحراً إلى جزيرة صقلية الإيطالية والتي تعمل على انقاذ هولاء الناس،على الرغم من دعاوى عدة دعت للانتقام منها، واتهامها بأنها تساعد على الهجرة السّرية وغير الشرعية إلى أوروبا، إلا أنها لا تخشى شيئًا طالما أن أهدافها نبيلة ورسالتها إنسانية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،اطلق مبادرة صناع الأمل، كامتداداً لـ «عام الخير» وتجسيداً لرؤيته،وتكريم المشروعات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسخِّرون جهودهم وطاقاتهم وإمكاناتهم لمساعدة الناس، وتحسين ظروف حياتهم، وإحداث فرق إيجابي في مجتمعاتهم.