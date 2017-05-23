عرض فيديو يرصد لحظة محاولة ذبح شاب بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية على يد أحد أصدقائه.



ويظهر الفيديو الذي عرض خلال برنامج " 90 دقيقة" وقوع اعتداء على شاب بمطواة أثناء ذهابه للامتحان بالإسكندرية.

وقال والد الطالب المعتدَى عليه، إن نجله تعرض لواقعة محاولة ذبح مفاجئ أثناء ذهابه لأداء الامتحانات بمعهد السياحة والفنادق من قبل أحد أصدقائه.

وأضاف: "إن الشخص الذي اعتدى على نجله كانت بينهما خلافات، وتم التصالح بينهما منذ فترة، لافتًا إلى أن نجله حالته الصحية غير مستقرة، وتعرض لقطع غائر في الرقبة والشريان الصوتي".

وأضاف: الأطباء أكدوا أن علاج نجله يحتاج إلى وقت طويل بعد تعرضه لقطع في الرقبة يصل لـ100 غرزة.

وأعلنت الداخلية القبض على الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمطواة في الإسكندرية.