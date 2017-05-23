أقدم الإعلامي اللبناني رودولف هلال على طلب يد حبيبته كاريل حايك على الهواء مباشرةً خلال برنامج "الحلقة الأخيرة" الذي يقدّمه مع الإعلامي رجا نصر الدين على إحدى القنوات المحليّة.

وبدا التأثّر واضحاً على حبيبته وبدأت البكاء بعد أن طلب منها أن تخرج من الكواليس إلى الاستديو كي تعطيه الإجابة، لينحني على الفور على وقع أنغام الفرقة الموسيقية الحاضرة ويقدّم لها خاتماً لتبادله هي بدورها بالقبول.

ومهّد رودولف لهذه الخطوة قائلاً:" ثمة موضوع مهمّ ومن الضروري أن أتحدّث عنه على الهواء وأمام الناس .. حين يدقّ القلب ينسى المرء الكثير من الكلام، ويتصرّف كما لم يظنّ أنّه قد يفعل يوماً ما".

وتابع قائلاً :"نبّشت عليها الدني كلها وما كنت لاقي أحلى منها".

وكانت النجمة نيكول سابا ضيفةً على البرنامج وعبرت بدورها عن فرحها لخطوبة رودولف وكاريل.