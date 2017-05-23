يستمتع البعض بممارسة هوايات غير تقليدية، ويتمسك بها برغم غرابتها وصعوبتها في أحيان كثيرة، ومن بين هذه الهوايات تجميع شابة أسنانها بعد خلعها، ما أثار اندهاش الكاتب وطبيب الأسنان د. أحمد خيري العُمري، الذي كشف جريدة ـ«البيان» الاماراتية أن الشابة كانت بحاجة إلى خلع ضرس العقل الأخير والموجود في الفك العلوي بالجهة اليُمنى، وفور جلوسها على كرسي الأسنان طلبت منه عدم رمي الضرس بعد الانتهاء، ما جعله يظن أنها متوترة وتريد أن تتأكد من خلع الضرس بشكل صحيح، فحاول طمأنتها لتبقى هادئة وشرح لها آلية التخدير والخلع، إلا أنها فاجأته بأن لها غاية أخرى ومختلفة ولا علاقة بها بالتأكد من سلامة عملية الخلع لأنها تثق به، حيث أوضحت له أنها تهوى تجميع أسنانها المخلوعة والاحتفاظ بها في صندوق الذكريات الخاص بها، إلى جانب مقتنيات أخرى مهترئة مثل أول هاتف اقتنته، وهو عبارة عن هدية من والديها، وأول خاتم ارتدته، وأول رسالة كتبتها بخط يدها.

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وبسؤال العُمري لها عن سبب الاحتفاظ بأسنانها بعد الخلع، لا سيما أن الإنسان غالباً ما يوثّق ذكرياته السعيدة، أكدت له أن أضراسها المخلوعة ترمز إلى انتهاء الألم، وهذا حدث سعيد بالنسبة إليها.