لم تفلح محاولة مواطن سعودي "مغامر" بتغطية جسمه بأكبر عدد من النحل، في خطوة لتسجيل رقم قياسي بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.



وسعى النحال زهير فطاني أمس الأحد بتبوك لتغطية جسمه بـ"أثقل عباءة من النحل" بوزن 120 كيلوجرام، غير أن ذلك لم يحدث، وعزا ذلك لارتفاع درجة الحرارة، وهروب ملكة النحل.



وأوضح أنه ظل يقف لنحو ساعة ونصف، وقد غطت أعداد كبيرة من النحل معظم جسمه، إلاّ أن بقية النحل لم يتجه إليه، مبيناً وفقاً لصحيفة "سبق" أن الرقم القياسي المسجل في الموسوعة بوزن 63.7 كيلو جرام من النحل.



وعبر "فطاني" عن شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، التي وجدت بموقع الحدث لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ