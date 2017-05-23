ينتظر الفلاح المصري الحاج محمد بدران محمد بدران، 73 عاماً، نتيجة الشهادة الإعدادية (المتوسطة)، وذلك بهدف الالتحاق بالمرحلة الثانوية، واستكمال تعليمه حتى يحقّق أمله ويلتحق بكلية الحقوق لدراسة القانون.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن عم محمد الذي يُطلق عليه (أكبر طالب بالمرحلة المتوسطة)، قوله: بدأت منذ ثلاثة أعوام دراسة المرحلة الإعدادية، وبدأت بالصف الأول الإعدادي حتى وصلت إلى الصف الثالث الإعدادي بمدرسة محمد على زاهر؛ بقرية الصلاحات في الدقهلية، وخضت امتحانات نهاية العام مع حفيدي الذي شجعني على استكمال الدراسة معه.

وعن رغبته في استكمال تعليمه، يقول: حصلت على الشهادة الابتدائية عام 1956، وبعد أن تُوفي أبي، تركت المدرسة، وقرّرت العمل بالزراعة ومساعده والدتي.

ويضيف بدران: لكن منذ ثلاث سنوات، شجعني حفيدي محمد وسام بدران، على استكمال تعليمي، وهو تلميذ في الصف الثالث الإعدادي وزميلي في الدراسة ومعي في السنة نفسها.

وقال الحاج محمد بدران محمد بدران، إنه يبلغ من العمر 73 سنة، ومن مواليد قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، ومتزوج وأدّى الخدمة العسكرية، ولديه ولدان وسام وبدران، وبنتان وكلهم متعلمون، كما أن الحاج محمد لديه أحفاد من كل أبنائه وأكبر أحفاده ابن ابنته وهو متزوج ولديه أبناء، كما أن لديه أيضًا أحفاداً آخرين من أبنائه الأولاد، منهم محمد وسام بدران.