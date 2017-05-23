قناص من القوات الجوية الخاصة، والمعروفة بأحرف SAS في بريطانيا، تمكن من استهداف أحد "دواعش" الموصل في العراق،

برصاصة أطلقها عليه من أكثر بنادق القنص اليدوي تطوراً بالعالم، واحتاجت إلى 3 ثوانٍ لتقطع مسافة 2400 متر لتصل وتخترق

عنقه وترديه قتيلاً في عملية قنص نادرة، وضاربة ربما للأرقام القياسية.



الهداف البريطاني أطلق الرصاصة على "الداعشي" القناص بدوره، من بندقية أميركية ثمنها 13800 دولار، شهيرة باسم CheyTac

Intervention القادرة رصاصتها على القتل من مسافة 2.5 كيلومتر، وفق ما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، الشارحة أن ذخيرتها 7

رصاصات فردية، وتصنعها شركة Chey Tac الأميركية.



بندقيتان، روسية وأميركية، والمعركة صامتة

وفي الفيديو أدناه تفاصيل أكثر عن "شي تك" الضاربة الرقم القياسي بالمدى الذي تبلغه رصاصتها، وهو 3000 متر، طبقاً لما ذكرت

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بخبرها عن القناص الذي استخدمها لقتل داعشي ناشط أيضاً بالقنص في العراق، ونقلت تفاصيل

ما نشرت عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه.



ويبدو أن القناص "الداعشي" دخل مع نظيره البريطاني في "معركة صامتة" من بعيد، خلالها كان كل منهما يرصد الآخر بمنظار بندقيته،

ويراه البريطاني يتحرك طوال الوقت، باحثاً عن موقع مناسب للقنص على الأرض، إلى أن وجد ما ظن أنه مكان آمن له ومناسب، فثبت

على كتفه بندقيته، طراز Dragunov روسية الصنع، شبيهة حركتها الميكانيكية بحركة رشاش الكلاشينكوف،



وبالبندقيتين الأميركية والروسية، كانت الحال بين القناصين شبيهة بما يجري عادة بين القط "توم" وغريمه الفأر "جيري" في أفلام الرسوم المتحركة، وكان "الداعشي" يتبع تكتيكاً يطلق بموجبه رصاصة ثم يختفي في موقع مخفوض، ليعود بعد ساعة ويسدد غيرها إلى غريمه، سواء كان القناص أو أي معادٍ آخر يرصده عبر منظار بندقيته. كما سبق أن رآه يردي عناصر من القوات العراقية أو يصيبهم بجروح،

لذلك ركز عليه وعانده وبدأ يطارده، إلى أن سدد إليه رصاصة من بندقيته كانت قاتلة.



قتل "الداعشي" من تلك المسافة، لم يكن الملفت وحده للانتباه والنظر في ما يجري بالعراق من غرائب اقتتال محتدم، ففي يناير/كانون الأول 2016 حدث الأغرب، وتحدثت عنه وسائل إعلام بريطانية عدة، وهو عن قناص بريطاني من "القوات الجوية الخاصة" قتل 3 "دواعش" معاً، وبرصاصة واحدة أطلقها من مسافة 1000 متر.



اخترقت الأول ونفذت من الثاني وارتدت للثالث

القناص المعتبر بين الأفضل في قوات SAS الخاصة، استهدف الدواعش الثلاثة لمنعهم من إعدام عشرات المدنيين من النساء والأطفال الهاربين من المعارك، ممن فوجئ زملاء له، قناصون أيضاً، بخروجهم هاربين من أحد البيوت، فراراً من المعارك، ومحاولة أحد "الدواعش" إعدامهم، فقرر القناصة إطلاق النار من بنادق خاصة جداً لمنعه من تحقيق نواياه.



وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail ذلك الوقت، فإن القناص الماهر أطلق من مسافة كيلومترين رصاصة عيار 338 من بندقيته، طراز 1800 Arctic Warfar Magnum فاخترقت رأس "الداعشي" الأول "ونفذت من صدر آخر كان خلفه، قبل أن تلعب الصدفة دورها، فترتد بعد اختراقه من أحد الجدران لتصيب الثالث برقبته وتقتله"، وتأكدت "العربية.نت" من نشر "الديلي ميل" فعلاً لهذا الخبر الذي وجدت أن صحيفة بريطانية أخرى نشرته أيضاً، هي Daily Star ناشرة الخبر أمس الأحد عن مقتنص "الداعشي" من مسافة 2400 متر بالموصل.