«كان لا بد أن ينسحب من السباق»

أصدقاء للممثل المصري احمد عز بعد ان نصحوه بالانسحاب بفيلمه الجديد «الخلية» من سباق الأفلام في عيد الفطر القادم أمام النجمين محمد رمضان «جواب اعتقال» واحمد السقا «هبوط اضطراري»، حيث كان من المقرر أن يشارك عز بفيلمه في العيد. وكان هذا الأمر معلنا للجميع والنية كانت حاضرة لدى شركة الإنتاج على ذلك، إلا أن انسحاب عز جاء في اللحظات الأخيرة بعد ان أقنعوه بأن مشكلته مع الممثلة زينة والتي شهدتها ساحات المحاكم أثرت بشكل كبير على نجوميته.