

أفادت شركة "آرتبرايس" أن جان ميشال باسكيا الذي بيعت إحدى لوحاته بسعر 110,5 مليون دولار في مزاد علني في نيويورك، هو الفنان الوحيد المولود بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يتجاوز عتبة المليون دولار.

وانضم فنان الجرافيتي السابق -المولود في منطقة برونكس في نيويورك- بذلك إلى نادي الفنانين الستة من القرن العشرين الذين تجاوزوا هذه العتبة في مزادات، وهو ناد مغلق جدا يضم بيكاسو وموديلياني وبايكن وجاكوميتي ومونك ووارهول.



وكانت لوحة "أنتايتلد" لباسكيا العائدة الى العام 1982 بيعت بسعر 19 ألف دولار في العام 1984، وحققت الآن سعرا يزيد بـ5800 مرة بعد 33 عاما على ما أكد تييري ايرمان رئيس ومؤسس "آرتبرايس" أكبر قاعدة بيانات حول مؤشرات الفن في العالم.

وكان باسكيا (1960-1988) يحتل في العام 2016 المرتبة السابعة في تصنيف "آرتبرايس" الذي يضم 500 فنان.

ودام المزاد على لوحة باسكيا الكبيرة (1,83 متر على 1,73) التي تمثل رأسا أسود مثيرا للقلق على خلفية زرقاء، أكثر من عشر دقائق وهو أمر غير مألوف جدا.. وانطلقت المزايدات مساء الخميس على سعر 57 مليونا.

ويعود السعر القياسي السابق للفنان إلى ايار 2016 عندما بيعت لوحة ضخمة أخرى من دون عنوان (2,38 متر على خمسة أمتار) بسعر 57,2 مليون خلال مزاد لدار "كريستيز".