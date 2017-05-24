دشنت بلدية دبي أول شاطئ عام في المنطقة مخصص للسباحة الليلية، وذلك بمنطقة أم سقيم الأولى، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، نظراً لتصميمه الذكي والصديق للبيئة، حيث يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة فقط والمتولدة من الرياح والشمس.

وتتيح المبادرة لقاطني وزائري مدينة دبي فرصة قضاء تجربة فريدة وممتعة بالاستمتاع بالسباحة ليلاً في مياه الخليج، وفي بيئة آمنة ومهيأة من حيث توفر جميع عناصر ومتطلبات الأمن والسلامة.



جدير بالذكر انه تم تجهيز ساريات الإضاءة الذكية بشاشات رقمية لعرض التحذيرات البحرية في حال اضطراب البحر، وستظهر أيضا على الشاشات نصوص التحذيرات بشكل متحرك، وألوان الأعلام التي ترفع عادة على الشواطئ لتحذير السباحين، فعندما يضيء اللون الأحمر فهذا يدل على خطورة السباحة وعدم جوازها، وعندما يرفع العلم الأصفر فهذا يدل إمكانية السباحة بحذر».