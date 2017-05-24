امر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان داني شرابيه بتوقيف امرأة وزوجها وهما سوريان بالتسبب بوفاة ابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات بضربها.



كما امر بوضع رضيع واولادهما الآخرين في ميتم. وافادت مصادر التحقيق عن وجود آثار ضرب على جسم الطفلة فضلا عن افادة شاهدة انها كانت تسمع صوت الطفلة اثناء تعرضها للضرب ما استدعى اتخاذ القاضي شرابيه قراره بتوقيفهما. وسيحالان غدا الى النيابة العامة الاستئنافية .



يذكر ان الطفلة كانت قد نقلت الى مستشفى سان لويس منذ حوالي خمسة ايام، ولم تنجح المحاولات الطبية في انقاذها.